Аварія у Шепетівському районі сталася вночі 18 серпня

У неділю, 18 серпня, між селами Радошівка та Варварівка Шепетівського району 30-річний мотоцикліст не впорався з керуванням і впав. Від отриманих травм чоловік загинув, повідомляють у поліції Хмельницької області.

За даними слідства, аварія сталася близько 01:30. Попередньо відомо, що 30-річний житель села Радошівка, який керував мотоциклом Honda, з’їхав у кювет і перекинувся. Від отриманих травм потерпілий помер під час проведення реанімаційних заходів.

Правооохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) ККУ й наразі встановлюють усі обставини події.