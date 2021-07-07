На Пітера де Вріса скоїли замах на одній з вулиць Амстердама

В Амстердамі стався замах на відомого нідерландського журналіста Пітера де Вріса (Peter de Vries), вналідок чого той отримав важкі вогнепальні поранення. Про це пише The Guardian.

Увечері, 6 липня, де Вріс вийшов з телестудії каналу RTL. Одразу після цього, невідомий чоловік в камуфляжній куртці впритул п'ять разів вистрілив з пістолета у де Вріса. Одна з куль потрапила журналісту в голову. Пораненого доставили в лікарню в критичному стані. Мер Амстердама заявила, що журналіст бореться за своє життя. Зараз його стан дещо стабілізувався.

У зв'язку з нападом затримали трьох осіб, серед яких 35-річний поляк з нідерландського міста Маурік і 21-річний голландець з Роттердама. У поліції заявили, що місця їх проживання можуть вказувати на їх зв'язок з криміналітетом.

Пітер де Вріс (Peter de Vries) – один з найвідоміших журналістів в Нідерландах, автор гучних розслідувань про діяльність місцевих кримінальних угруповань. Він розслідував резонансні кримінальні справи, включаючи викрадення Фредді Хайнекена – глави пивоварної компанії Heineken. Де Вріс написав книгу про цей злочин, а в 2015 році по ній зняли фільм з Ентоні Хопкінсом.

Де Вріс 17 років випускав популярну телепрограму на основі своїх розслідувань, а у 2008 році він отримав телевізійну премію «Еммі» за епізод, в якому голландець Йоран ван дер Слот зізнається, що пов'язаний зі зникненням Наталі Холлоуей – американської студентки, яка в 2005 році зникла на карибському острові Аруба.

Крім того де Вріс був юридичним консультанотом важливого свідка у справі наркобарона Рідуана Тагі – у минулому найрозшукованішого злочинця Нідерландів, який з 2019 року перебуває під судом за звинуваченням у вбивстві і контрабанді наркотиків.

Свідок, якому допомагав журналіст, відомий як Набіль Б. Він сам раніше був причетний до діяльності злочинної групи. У вересні 2019 року адвоката Набіля Б. вбили біля його будинку в Амстердамі.

Де Вріс неодноразово отримував погрози від героїв своїх розслідувань. У 2019 він заявив, що знаходиться в «списку смертників» Тагі. Той заперечував це.