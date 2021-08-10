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У Пакистані 8-річний хлопчик з індуїстської родини став наймолодшою людиною, яку в країні звинуватили у богохульстві. Про це повідомляє The Guardian.

Хлопчика звинувачують у тому, що він навмисно помочився на килим у шкільній бібліотеці, де зберігалися релігійні книги. За богохульство йому може загрожувати смертна кара. Тиждень тому хлопчика випустили з ізолятора під заставу, однак таке рішення викликало обурення у мусульман.

Вони напали на індуїстський храм у місті Рахім Яр-Хан у штаті Пенджаб. Після інциденту сім'я хлопчика, як й інші індуїстські родини з їхнього району, покинули свої домівки та переховуються.

У родині хлопчика кажуть, що він не розуміє, у чому його провина.

«Він досі не розуміє, у чому його злочин і чому його тримали у в'язниці тиждень... Ми покинули магазини й роботи, уся громада налякана, ми боїмося наслідків. Ми не хочемо повертатися, бо не бачимо дій проти винних та для захисту меншин», – розповіли журналістам члени сім'ї.

Звинувачення у богохульстві дитини шокувало юристів. За їхніми словами, раніше настільки молодим людям не висували звинувачення у цьому злочині. Пакистанські політики також засуджують напади на індуїстські храми.

Міністерство закордонних справ Індії викликало пакистанського дипломата на знак протесту проти нападу на храм. Відомство також вимагало гарантувати безпеку індуїстським сім'ям у Пакистані, де більшість населення мусульмани.