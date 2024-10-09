Газети Gazette de Leopol 1776 року (зліва) та Lwowskie Pismo Uwiadamiaiące 1784 року (справа)

Національний інститут імені Оссолінських у Вроцлаві «Оссолінеум» опублікував скани шести перших львівських газет, які виходили впродовж 1776–1805 років. Оцифровані газети опублікували на сайті Нижньосілезької цифрової бібліотеки, передає «Читомо».

Стародруки почали оцифровувати 2007 року. Їх опублікували за ініціативи уповноваженої інституту з питань співпраці із закордоном Вікторії Маліцької. Львівські газети були першими, які виходили в Україні, оскільки «Харьковскій Еженедельникъ» на підросійській території країни вийшов 1812 року й існував приблизно три місяці.

Оцифровані львівські газети XVIII-XIX століть. Зображення з сайту інституту імені Оссолінських

Серед оцифрованих стародруків є франкомовна львівська газета Gazette de Leopol, яка вперше вийшла 15 січня 1776 року у друкарні віденця Антона Піллєра. Видання інформувало про політичні новини в Європі.

Після смерті Піллєра 1780 року його дружина Йозефіна почала видавати газету Pismo Uwiadamiajance Galicyi. Згодом газета змінила назву на Lwowskie Pismo Uwiadamiajance. Йозефіна Піллєр 1786 року почала видавати німецький тижневик Lemberger Wochentliche Anzeigen (виходив до 1796 року) і польську газету Lwowskie Tygodniowe Wiadomości (виходила до 1788 року).

Також «Оссолінеум» опублікував скани газет Lemberger Kaiserlich-Königliches Intelligenz-Blatt (виходила впродовж 1796–1811 років) та Dziennik Patryotycznych Politykow w Lwowie (виходила у 1792–1798 роках).