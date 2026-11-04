Під час затримання та обшуку помешкання студента правоохоронці знайшли три ножі, а в його телефоні виявили пошуки матеріалів про тортури

У Польщі призначили психіатричне обстеження 21-річному громадянину України Ярославу Ф., якого підозрюють у підготовці вбивства в Люблінському католицькому університеті. Висновок про його осудність мають підготувати два психіатри та психолог. Про це повідомив речник Окружної прокуратури в Любліні Марцін Козак в інтерв’ю Radio Zet. За даними слідства, чоловік планував убити випадково обрану людину, використовуючи ніж.

Ярослава Ф. затримали 9 жовтня за підозрою в підготовці вбивства випадково обраної людини на території Люблінського католицького університету за допомогою ножа. Про можливу загрозу правоохоронцям стало відомо після того, як учасники університетського семінару звернули увагу на висловлювання 21-річного студента. За їхніми словами, він демонстрував агресивні та екстремістські погляди. Про ситуацію повідомили керівництво навчального закладу, яке звернулося до відповідних органів.

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Поліція затримала чоловіка, коли він працював водієм таксі. Під час огляду автомобіля правоохоронці знайшли ніж. Ще два ножі виявили під час обшуку його помешкання.

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За матеріалами слідства, підозрюваний також шукав у Telegram графічні матеріали та контент, присвячений заподіянню болю й тортурам. Крім того, він нібито намагався залучити до запланованого нападу іншу студентку та мав намір передати їй один із ножів.

У правоохоронних органах зазначили, що потенційного нападу вдалося уникнути завдяки оперативній реакції керівництва університету та втручанню поліції. Водночас до затримання Ярослав Ф. мав репутацію тихого та спокійного студента.

Ярославу Ф. висунули обвинувачення у підготовці вбивства з мотивів особливої жорстокості та расової ненависті. За цими звинуваченнями йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Сам підозрюваний не визнав своєї провини та під час допиту надав свідчення, у яких заперечував висновки слідства.

Наразі підозрюваного обстежать амбулаторно, після чого експерти вирішать, чи є потреба в додатковому психіатричному спостереженні. Очікується, що висновок фахівців буде готовий у листопаді 2026 року.

Як пояснив прокурор Марцін Козак, раніше підозрюваний не проходив психіатричного лікування. Однак слідство вирішило перевірити його психічний стан з огляду на характер інкримінованого злочину та обставини, за яких чоловік нібито готувався його скоїти.

За словами речника прокуратури, призначення психіатричної експертизи у справах про підготовку вбивства є стандартною процесуальною практикою. Вона дає змогу встановити, чи усвідомлювала людина свої дії та чи могла керувати ними під час імовірного скоєння злочину.

Водночас призначення експертизи не означає, що підозрюваного вже визнали психічно хворим або неосудним. Остаточні висновки щодо його стану мають зробити залучені фахівці.

Подальший перебіг справи залежатиме від результатів психіатричного обстеження. Якщо експерти встановлять, що на момент імовірного скоєння злочину чоловік був неосудним, це може вплинути на можливість притягнення його до кримільної відповідальності. У такому разі суд розглядатиме питання про застосування передбачених законом заходів.