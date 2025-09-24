Войцеха Ольшанського регулярно засуджують за мову ворожнечі проти українців та євреїв

Районний суд у Кельцях засудив проросійського радикала і провокатора Войцеха Ольшанського до одного року обмеження волі з обов'язком відпрацьовувати громадські роботи. Про це у середу, 24 вересня, повідомило WP Wiadomości.

«Войцех О., він же “Ящур”, і Ева С., відомі своєю діяльністю в Kamratоw (“Товариші”), були засуджені в місті Кельце за поширення ненависті до євреїв і українців», – йдеться у повідомленні.

Згідно з рішенням суду, Ольшанського засудили до одного року ув'язнення з обов'язковим відбуванням 30 год. громадських робіт. Тоді як Ева С., відому під псевдонімом «Христина з газівні», отримала штраф у розмірі 4000 злотих за публічне розповсюдження ненависті.

Войцех Ольшанський став популярним близько 2016 року завдяки своїм виступам на ютубі. У 2021 році він організував мітинг під гаслами Дня незалежності в місті Каліш. На ньому кілька сотень людей вигукували антисемітські гасла, а організатори спалили копію середньовічного привілею про толерантність до євреїв. Тоді Ольшанський вперше потрапив до в’язниці на кілька тижнів.

Після демонстрації в Бидгощі в січні 2022 року Ольшанського знову взяли під варту за те, що він закликав до вбивства депутатів. У травні його звільнили, а в листопаді 2022 року він знову опинився за ґратами на шість місяців за заклики до вбивства Білла Гейтса. Відтоді Ольшанського регулярно засуджують, зокрема, за мову ворожнечі проти українців та євреїв. Найчастіше він отримує покарання у вигляді обмеження волі та громадських робіт.

Ольшанського часто супроводжує колишній соратник праворадикального Януша Корвіна-Мікке Марцін Осадовський. Разом із ним він створив громадський рух Rodacy Kamraci, який виступає проти іммігрантів, вакцинації, США та ЛГБТ-спільноти. Представників цього руху часто звинувачують у проросійських настроях.

У червні 2025 року Ольшанського і Осадовського затримали у Варшаві. Тоді їх звинуватили у погрозах насильством з політичних мотивів, вихвалянні та заохоченні до застосування насильства проти людей за національною і віросповідною ознакою, а також у вихвалянні війни Росії проти України. На той момент прокуратура підозрювала Войцеха Ольшанського у 76 злочинах, а Марціна Осадовського – у 64 злочинах.