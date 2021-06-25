Активіста Бартоша Крамека затримали у Польщі

Агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала Бартоша Крамека, співголову фундації «Відкритий діалог». Про це 25 червня повідомляє Polsat.

Крамека підозрюють у у махінаціях з ПДВ та відмиванні грошей. За даними слідчих, Крамек, будучи власником консалтингової компанії, з 2012 по 2016 роки видав фейкових рахунків з ПДВ на 5,3 млн злотих.

Окрім того, кошти, які компанія Крамека виплачувала фонду «Відкритий діалог», мають незрозуміле походження. Згідно з офіційними документами, більшість внесків надходили від осіб, які засідають у керівних органах «Відкритого діалогу», або від осіб та організацій, пов’язаних з ними.

Але з'ясувалося, що компанія «Silk Road» Крамека, яка вносила кошти у фонд, сама отримувала їх від фірм зареєстрованих у віртуальних офісах Великій Британії.

Власниками фірм, котрі перераховували кошти, були компанії, зареєстровані на Сейшельських островах, в Белізі та Панамі, в тому числі, включені в документацію щодо так званого офшорного скандалу скандалу Panama Papers. Відповідно у податковій вважають, що перераховані кошти можуть мати кримінальне походження.

Суд призначив Крамеку арешт з можливістю застави в 300 тис. злотих.

Хто такий Бартош Крамек, у чому ще його підозрюють і до чого тут Росія

Фонд «Відкритий діалог» – заснована у 2009 році організація, яка позиціонує себе як «правозахисна». Її заснували полський активіст Бартош Крамек і його дружина Людмила Козловська (вона родом із Севастополя, отримала російське громадянство після анексії Криму. У 2018 році її депортували з Польщі, – ред).

Фундація має представництва у Варшаві і Брюсселі. Діяльністю цієї організації польські ЗМІ і політики зацікавились після того, як Бартош Крамек відкрито закликав до повалення польського уряду. Зокрема «Відкритий діалог» закликав до несплати податків, масових демонстрацій і страйків, створення наметових містечок з імунітетом депутатів від опозиції, блокування помешкань політиків тощо.

Пізніше ЗМІ з'ясували, що «Відкритий діалог» спонсорується і керується громадянами Росії. Також з’ясувалось, що спонсори Фонду та частина його керівництва також мають російські паспорти, регулярно відвідують Москву, зустрічаються з російськими високопосадовцями і навіть є власниками бізнесу в окупованому Криму.

Діяльність фонду була проаналізована в Польщі, і міститься у «звіті Марцина Рея».

«"Відкритий діалог" тісно пов'язаний з російською армією. Фонд має численні військові контракти, гроші від яких призначені для забезпечення його діяльності… Крім того, нечітке фінансування діяльності фонду юридичними особами з України та Росії дозволяє зробити висновок про те, що цей фонд є не чим іншим, як російським інструментом, який призначений для відмивання брудних грошей, що надходять з Росії та України під виглядом боротьби за демократію в Польщі», – йдеться у висновках звіту.

Подібні звинувачення фонду висували і в Молдові. У квітні 2019 року британський тижневик The Sunday Times опублікував доповідь заснований на молдовській парламентської комісії статтю, яка стверджуючи Фундації Відкритий діалог участь у відмиванні грошей і використанні ресурсів російських спецслужб.