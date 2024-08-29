Аварія сталася трасі сполученням Житомир – Чернівці

Вранці 28 серпня поблизу села Маків Кам'янець-Подільського району сталася ДТП за участю трьох легковиків. У результаті зіткнення загинув 46-річний водій Volkswagen Jetta, а також постраждали троє людей. Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

За даними слідства, аварія сталася трасі сполученням Житомир – Чернівці. Близько 07:00 зіткнулися автомобіль Kia Soul під керуванням 74-річного хмельничанина та Volkswagen Jetta, за кермом якого перебував 46-річний водій. Тоді в останній легковик ще врізалася 31-річна вінничанка на Toyota Camry.

Від отриманих травм водій автомобіля Volkswagen Jetta загинув на місці події. Його 45-річна дружина отримала тілесні ушкодження. Травмувалися також водій автомобіля Kia Soul та його 53-річна пасажирка. Усіх травмованих госпіталізували до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) ККУ і наразі встановлюють усі обставини події.