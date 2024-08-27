Водій легковика від отриманих травм помер на місці події

Ввечері 26 серпня в селі Бокиївка Війтовецької громади внаслідок зіткнення з двома вантажівками загинув 40-річний водій Volkswagen. Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Аварія на трасі Стрий – Знам'янка – Ізварине сталася близько 21:10. За даними слідства, 40-річний водій автомобіля Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault, за кермом якої перебував 30-річний житель Вінницької області. У подальшому легковик зіткнувся ще з однією вантажівкою DAF.

«У результаті автопригоди водій автомобіля Volkswagen від отриманих травм помер на місці події», – зазначили правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.