У прикордонних пунктах Львівщини значно побільшало людей, які хочуть в'їхати в Україну. Це пов'язують із прийдешніми новорічно-різдвяними святами. Здебільшого це наші громадяни: заробітчани та студенти, які повертаються додому. Не бракує й охочих потрапити до Польщі. Туди українці прямують в гості або ж на закупи. Але, щоб поїхати до сусідньої країни, не достатньо мати сертифікат вакцинації, потрібен ще й негативний результат тесту.

У пункті пропуску «Шегині» на в'їзд в Україну з Польщі вишикувалися черги автомобілів, а біля паспортного контролю згуртувалися люди.

«Я чергу не те що помітив, я її відчув навіть. Вже десь шоста година пішла, як стою. Але, якби ж то від наших залежало, то поляки повільно працюють, вони по 10-20 хвилин одну машину оформляють, а толку з того ніякого», – каже Олег, який в'їжджає в Україну.

Здебільшого люди повертаються додому із заробітків у Польщі.

«На будові працюю, будинки будую дерев'яні. До родини, до діток їду, з подарунками, всі чекають», – каже Юрій, який в'їжджає в Україну.

«Ми там цілий рік маємо роботу, ми на курячому заводі працюємо. На свята їдемо, бо Різдво має бути вдома, в колі сім'ї. Щоб з усіма рідними бути вдома», – говорить Іванка, яка в'їжджає в Україну.

Та в час пандемії перетнути кордон України наші громадяни можуть лише за наявності паперового або електронного сертифіката про вакцинацію однією чи двома дозами. Підійде також й довідка про перенесену хворобу, але не давніше ніж півроку. Якщо подорожуючі таких документів не мають, тоді повинні обов'язково встановити додаток «Вдома» і залишитись на самоізоляції. Або ж протягом трьох діб здати тест і отримати негативний результат.

«За допомогою планшету перевіряю сертифікат вакцинації. Сертифікат вакцинації як іноземний, так і український, які мають QR-коди. Беремо зчитуємо. Означає, що дана особа була вакцинована двома дозами. Звільняються від всіх вимог в'їзду в час пандемії перевізники вантажних транспортних засобів. Вони мають чіп-карти, це підтвердження того, що вони здійснюють вантажні перевезення, а ще повинні мати договори з різними фірмами», – роз'яснює інспекторка пункту пропуску «Шегині» Вероніка Дорош.

Таке масове повернення українців відбувається саме перед новорічно-різдвяними святами. Прикордонники кажуть, зараз збільшилося навантаження на в'їзд в Україну.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter