Віце-прем'єр Польщі і лідер правлячої партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський допустив, що Польща може побудувати стіну на кордоні не тільки з Білоруссю, а й з Україною через російську агресію. Про це він сказав в інтерв’ю «Gazeta Polska Codzienna», пише RMF24.

Відповідаючи на питання про те, чи завершились гібридні дії на польсько-білоруському кордоні, Качинський заявив, що не є оптимістом у цьому питанні. Він зазначив, що поляки повинні бути готові на роки неспокою і агресії.

«Саме так росіяни проводять свої операції і Україна є найкращим прикладом цього. Не виключаю, що прикордонну стіну, яка вже будується (на кордоні з Білоруссю, - ред.) треба буде зміцнити і продовжити на кордоні з Україною», – сказав Ярослав Качинський.

За словами віце-прем'єра, польські спецслужби розробили кілька варіантів можливої агресії росіян.

«Ми не знаємо, в якому напрямку піде ця агресія, за якою моделлю підуть росіяни, бо вони за цим стоять. Звісно, ми маємо інформацію від наших спецслужб, яка дозволяє готуватися до різних варіантів, але чіткої вказівки на сьогодні у нас немає. Складається враження, що ситуація вступила у нову фазу», – оцінив Качинський ситуацію на полько-білоруському кордоні.

Як повідомляв ZAXID.NET, Польща почала будувати стіну на кордоні з Білоруссю. На такий крок країна пішла після міграційної кризи, у процесі якої тисячі нелегальних мігрантів, які прилетіли в Білорусь з країн Близького Сходу, Азії й Африки, активно, за сприяння білоруських силовиків, проривали польський кордон, щоб у подальшому потрапити до Німеччини. Наразі криза на білорусько-польському кордоні трохи послабла.

Стіна на кордоні Польщі й Білорусі коштуватиме орієнтовно 350 млн євро.

Можливе нове вторгнення Росії в Україну: що відомо

Росія зосередила навколо України групи військ чисельністю понад 100 тисяч і продовжує стягувати війська. Західні ЗМІ повідомляють, що в масштабному вторгненні можуть брати участь до 175 тис. російських військових. Також Росія посилює угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

У разі вторгнення в Україну, Росії загрожують масштабні санкції, аж до відключення від платіжної системи SWIFT та обмеження ввезення в цю країну смартфонів і запчастин до літаків. У РФ вже заявили, що «виживуть», якщо це станеться.

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи і, відповідно, щодо невключення до складу Альянсу України. Натомість США дотримуються позиції, що Україна сама повинна обирати, з ким себе асоціювати.

Попередньо, за інформацією розвідки, напад Росії на Україну може статися наприкінці січня або на початку лютого. Карту ймовірного нападу раніше опублікували іноземні ЗМІ.