У «Шевченківському гаю» розпочався різдвяний фестиваль

Вертеп у "Шевченківському гаю"

Традиційно у час Різдвяних свят для львів’ян та гостей міста у львівському скансені «Шевченківський гай» проводять фестиваль «Різдво у гаю». У рамках святкування колядують від хати і до хати. Гості Свята в інтерактивній формі дізнаються історії найдавніших садиб, долучаються до давніх звичаїв.

Відвідувачі Музею народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького (Шевченківський гай) зможуть поколядувати, скуштувати традиційні українські різдвяні страви, навчитися створювати ляльки-мотанки, дідушки, різдвяні павуки з соломи, відвідати майстер-класи із ковальського мистецтва, скуштувати хліба, випеченого в старовинній печі, почути про давні звичаї святкування Різдва та приготування традиційних різдвяних страв. А для малечі відомі львів’яни читають добрі казки про маленькі й великі різдвяні дива.

Фото Євгена Кравса для ZAXID.NET

На центральній сцені виступають самодіяльні колективи: можна побачити різноманітні вертепні виступи, послухати колядки різних регіонів України. Цьогоріч, традиційно, в гості запрошені дитячі колективи зі Сходу та Півдня України. У перший день фестивалю перед гостями виступили: вертеп Дитячої залізниці, хор «Надія», ансамбль «Зернята», капела бандуристок «Дзвінга», ансамбль народного танцю «Полуничка», наймолодша учасниця фестивалю Златослава Сенів та гурт «Коралі». Усі охочі мали змогу вийти на головну сцену зі своїми різдвяними співами та отримати за це смачні пампухи.

Для гостей «Шевченківського гаю» підготували експозиції інтерактивній формі у хатах-експонатах: «Садиба, де файно колядують та частують пампушками» (у хаті з с. Орявчик, 1792 рік); «Садиба музики. Виставка автентичних музичних інструментах. Майстер-класи із виготовлення ляльок-мотанок» (у хаті з с. Тухолька); «Вертепна галявина. Виступи вертепів та театралізовані дійства» (біля хати з с. Либохора, 1812 рік); «Майстер-класи із виготовлення дідухів та павуків із соломи» (олійня з с. Головецько); «Частування кулішем та козацькими смаколиками» (кузня та козацька слобода).