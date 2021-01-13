Ліза Монтгомері стала першою страченою в США жінкою за майже 70 років

13 січня у Федеральній в'язниці Терре-Хот у штаті Індіана зробили смертельну ін'єкцію 52-річній Лізі Монтгомері, яка стала першою страченою жінкою в США за останні майже 70 років. Про це повідомляє BBC.

Ліза Монтгомері з Канзасу в грудні 2004 року поїхала до Боббі Джо Сіннет у Міссурі, щоб придбати цуценя. Натомість Монтгомері напала на Сіннет, яка була на 8-му місяці вагітності, розрізала їй живіт і забрала дитину. Важко поранена Боббі Джо Сіннет прийшла до тями, після чого нападниця вбила її.

Монтгомері намагалася видавати викрадену дитину за свою, але згодом зізналася в убивстві та викраденні.

Вперше виконання вироку відклали у грудні через коронавірус в адвокатів, вдруге – у січні через рішення суду.

Адвокати заявляли, що в обвинуваченої ушкодження головного мозку та психічне захворювання, «яке погіршилося сексуальними тортурами, що їм вона піддавалася з боку опікунів».

Верховний суд відновив проведення страти, відмовивши адвокатам у проханні провести засідання для встановлення психічного стану Монтгомері. Це перша страта жінки на федеральному рівні за останні 68 років.

Останньою страченою жінкою на федеральному рівні у США була Бонні Хіді, яка померла в газовій камері в Міссурі у 1953 році.

Про смертну кару в США

Смертна кара в США застосовувавлась як федеральними судами, так і в низці штатів. Але в 2003 році страти за вироком федерального суду були заморожені владою і не виконувалися до 2020 року, коли було прийнято рішення про їх відновлення.

Загалом, відповідно до законодавства, у США є злочини, за які карають на рівні окремого штату та за його законами, а є так звані федеральні. За них злочинця карають відповідно до загальнодержавних, або федеральних, законів.

Хоча зараз штати поступово відмовляються від смертної кари. Впродовж останніх років Нью-Мехіко, Ілінойс, Коннектикут, Меріленд, Нью-Гемпшир та Колорадо офіційно її заборонили, замінивши на довічне ув'язнення без можливості умовно-дострокового звільнення.

У липні 2019-го генеральний прокурор США Вільям Барр оголосив про поновлення найвищої міри покарання на федеральному рівні.

За рік після заяви генпрокурора Барра, 14 липня 2020-го, 47-річному Деніелу Льюїсу Лі, який убив трьох людей у 1996 році, у тюрмі Індіани ввели смертельну ін’єкцію. Це була перша за 17 років смертна кара за федеральний злочин.

Джо Байден та обрана ним віцепрезидентка Камала Гарріс неодноразово публічно висловлювалися проти смертної кари. Очікується, що про скасування федеральних страт Байден оголосить уже в перші дні свого президентства – після інавгурації 20 січня.

У камерах смертників перебувають понад 2,5 тис. Осіб, деякі з яких перебувають там десятиліттями.