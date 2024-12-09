Новим митрополитом став 45-річний архієпископ Теодор Мартинюк

У Тернополі 8 грудня відбулася інтронізація нового архиєпископа Тернопільсько-Зборівської архиєпархії Української греко-католицької церкви Теодора Мартинюка. Провів літургію та урочисто передав символи духовної влади глава УГКЦ Блаженніший Святослав. Новий митрополит Теодор Мартинюк замінив на посаді архієпископа Василя Семенюка, який очолював Тернопільсько-Зборівську єпархію 20 років.

Чин інтронізації нового архиєпископа Теодора Мартинюка провели в Архикатедральному соборі Тернополя, повідомило «Суспільне. Тернопіль». В жовтні пресслужба УГКЦ повідомила, що прийняли зречення з урядів трьох архиєреїв, а на їх місце призначили нових єпископів, серед них був і Теодор Мартинюк.

Під час чину інтронізації глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук передав символи духовної влади архієпархії – жезл та хрест.

Окрім тернополян та священників навколишніх парафій, які приїхали на богослужіння, на чин інтронізації також прийшов митрополит Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор. Він зазначив, що обидві українські церкви мають триматися разом.

«Ми завжди разом і в допомозі нашим військовим, і в розбудові української державності, і сьогодні в радості Тернопільсько-Зборівської митрополії також разом», – сказав митрополит Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор.

Попередник нового архієпископа, митрополит Василь Семенюк очолював архієпархію 20 років

Додамо, що в УГКЦ місяць тому прийняли зречення трьох єпископів, які вже досягли 75-річного віку. На посади призначили нових єпископів – Теодора Мартинюка (Тернопільсько-Зборівська архиєпархія, Петра Лозу (Сокальсько-Жовківська єпархія) та Максима Рябуху (єпископ-помічник Донецького екзархату). На Тернопільщині попередник Теодора Мартинюка, Василій Семенюк був на посаді правлячого архієрея близько 20 років.