У центрі «Незламні» ветеранів реабілітують за допомогою мистецтва
Новини Львова від ZAXID.NET за 25 вересня
У четвер, 25 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- На кордоні з Польщею – черги. Туди щораз більше прибуває паломників-хасидів.
- «Рух без бар'єрів». Понад 50 підприємців долучилися до створення безбар’єрного маршруту у Львові.
- Безкоштовно перевіритись у медиків. «Тиждень здоров’я» знову відбудеться у Львові.
- Реабілітація мистецтвом. У центрі «Незламні» займаються гончарством, ліпкою з глини та живописом.
