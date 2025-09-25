У четвер, 25 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: На кордоні з Польщею – черги. Туди щораз більше прибуває паломників-хасидів. «Рух без бар'єрів». Понад 50 підприємців долучилися до створення безбар’єрного маршруту у Львові. Безкоштовно перевіритись у медиків. «Тиждень здоров’я» знову відбудеться у Львові. Реабілітація мистецтвом. У центрі «Незламні» займаються гончарством, ліпкою з глини та живописом.

