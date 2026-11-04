Людмила Васько має понад 15 років досвіду управління командами, проєктами та організації подій у сфері сервісу

У Львівській міській раді представили нову керівницю комунального підприємства «Центр розвитку туризму». Нею стала Людмила Васько, яка раніше керувала простором Sense Hub, працювала у ресторанній сфері та організовувала події у сфері сервісу, комунікацій та партнерств. Про це у середу, 4 листопада, повідомили у Львівській міській раді.

Досі львів’янка Людмила Васько керувала львівським Sense Hub, де вона впродовж двох років відповідала за організацію роботи простору, координувала роботу команди, організовувала заходи, розвивала партнерські зв’язки та займалася реалізацією спільних проєктів.

Професійний досвід Людмили Васько також пов’язаний із ресторанною сферою. Впродовж 2022-2025 років вона працювала над проєктом «Мандрівний ресторан» у Spodaryk Travel Restaurante. На посаді менеджера проєкту жінка займалася організацією подій, які збирали понад 500 гостей, керувала персоналом, бюджетами та логістикою.

До цього понад десять років працювала у Restaron, де від посади адміністраторки Mons Pius зросла до директорки Libraria. Загалом у неї понад 15 років досвіду управління командами, проєктами та організації подій у сфері сервісу, комунікацій і партнерств. У 2013 році Васько здобула ступінь бакалавра з комп'ютерних наук у Національному університеті «Львівська політехніка».

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

До слова, центр розвитку туризму працює над популяризацією Львова, надає інформаційні послуги гостям міста, займається туристичними інформаційними матеріалами та розвитком туристичних продуктів міста. Зокрема, йдеться про роботу туристичного порталу lviv.travel та карту гостя міста Lviv City Card. У 2025 році до центру туристичної інформації Львова звернулися понад 36 тис. відвідувачів, з яких майже 4 тис. – іноземці, що на 11% більше, ніж у 2024 році.

Додамо, як писав ZAXID.NET раніше, «Центр розвитку туризму» очолював Тарас Нижник, який є співзасновником бігового проєкту «Чумаки», спрямованого на популяризацію бігу та України на світовій арені.