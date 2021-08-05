Свідки розповіли, що коли вони помітили крокодила, той їв качку

В одному з озер Арабатської стрілки, що у Херсонській області, виявили півтораметрового крокодила. Озеро, де живе крокодил, штучне, виникло на місці піщаного кар'єру.

«Надійшла інформація від місцевих органів влади про те, що двоє відпочивальників повідомили, що вони бачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру», — заявив заступник начальника відділу комунікації поліції Херсонської області Віталій Байдаров, передає «Укрінформ».

За його словами, місце, де бачили крокодила — озеро, що заросло очеретом. Як зазначив Байдаров, свідки розповіли, що вони помітили крокодила, коли той їв качку.

Оглянувши озеро, правоохоронці виявили крокодила довжиною близько півтора метра. Наразі поліцейські охороняють територію. Місцева влада та правоохоронці вирішують, як піймати тварину. Байдаров також додав, що наразі ніхто не заявив про те, що у нього пропав крокодил.

Арабатська стрілка – це піщана коса-півострів довжиною 115 км і шириною від 270 м до 7,5 км у західній частині Азовського моря, що відділяє Сиваш від Азовського моря. Це одне з найпопулярніших місць відпочинку на Азовському узбережжі.