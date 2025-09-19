Максимальну ємність рідин збільшили до двох літрів

Пасажири європейських аеропортів тепер можуть перевозити рідини об’ємом до двох літрів і навіть не діставати їх із ручного багажу. Нові правила, які діють лише в аеропортах із сучасними КТ-сканерами, також дозволяють залишати електроніку у сумках під час перевірки.

У Польщі нововведення вже працюють в аеропортах Познані, Кракова та Любліна. Варшавський аеропорт Шопена готується до впровадження нових правил, а Катовіце та Ґданськ ще проводять тендери на встановлення спеціального обладнання. Упродовж року сучасні сканери з’являться у всіх великих аеропортах ЄС.

Як повідомляє BBC, в Ірландії Дублінський аеропорт став одним із перших, де нові стандарти застосовуються повністю. Пасажирам більше не потрібно виймати рідини, гелі або електроніку з ручної поклажі, а обмеження у 100 мл на ємність скасовано. Загальний об’єм рідин тепер може сягати двох літрів без пакування у прозорі пакети. Встановлено близько 30 нових сканерів у європейських аеропортах, що створюють 3D-зображення багажу і полегшують перевірку. За словами директора аеропорту Гері Макліна, технологія значно спрощує процедуру для пасажирів і персоналу.

Водночас деякі правила в Дублінському аеропорту залишаються незмінними: пасажири повинні знімати взуття, ремені, верхній одяг, виймати ключі, гаманці й телефони з кишень. А також гострі предмети довжиною понад шість сантиметрів заборонені в ручній поклажі.

«Хоча Дублінський аеропорт зараз повністю працює з КТ-сканерами, інші аеропорти Великобританії та Європи не такі просунуті. Тому пасажирам, які забронювали подорож до Дубліна, рекомендується перевірити правила аеропорту, з якого вони летять», – підсумував він.

Також зміни стосуються і розміру багажу. Наприклад, валіза чи ранець тепер можуть мати 40 x 30 x 20 см, хоч попередньо було дозволено 40 x 25 x 20 см. А також, окрім цього, можна буде взяти багаж до 7 кг та розмістити його в ящик для зберігання над головою. Войцех Лопачинський зазначає, що скріш за все відбудеться зростання цін на квитки, щоб авіакомпанії не втрачали прибуток.