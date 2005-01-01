У Загребі тисячі хорватів протестували проти «третьої статі» та одностатевих шлюбів

Демонстранти виступали за «традиційні сімейні цінності»

У суботу, 24 березня, тисячі людей протестували в Загребі проти ратифікації Хорватією Стамбульської конвенції, спрямованої проти насильства над жінками. Про це повідомляє DW.

Учасники демонстрації виступали за «традиційні сімейні цінності» і вважають, що Стамбульська конвенція призведе до запроваждення «третьої статі», визнання одностатевих шлюбів і прав трансгендерів. Організація «Хорватія проти Стамбульської конвенції», яка складається здебільшого з правих і католиків, заявила, що в акції взяли участь 70 тисяч осіб. Поліція нарахувала сім тисяч.

Уряд Хорватії 22 березня передав Стамбульську конвенцію на ратифікацію до парламенту.

Стамбульську конвенцію про боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством ратифікували вже 27 країн. України серед них немає.