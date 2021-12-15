У Запорізькій області начальник одного зі слідчих відділень поліції та адвокатка вимагали з учасника ДТП 2 тис. доларів за закриття кримінального провадження, повідомила в середу, 15 грудня, прес-служба Державного бюро розслідувань.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що поліцейський обіцяв чоловікові за хабар повернути авто, яке вилучили, та закрити кримінальне провадження. Гроші мала передати місцева адвокатка.

Працівники ДБР затримали правоохоронця та адвокатку під час того, як вони отримували частину хабара – 1 тис. доларів. Раніше правоохоронці вже задокументували факт одержання ними ще 1 тис. доларів.

Затриманим повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

У якому саме відділі поліції працює підозрюваний поліцейський – не повідомляється.