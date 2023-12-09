Протест запланований на пункті пропуску «Захонь-Чоп»

Угорські перевізники у понеділок, 11 грудня, почнуть протест на кордоні біля пункту пропуску на Закарпатті «Захонь-Чоп». Таким чином вони приєднаються до демонстрацій польських і словацьких далекобійників, повідомили в асоціації угорських підрядників автоперевезень «MKFE» у суботу, 9 грудня.

Як повідомляється, повітова поліція Саболч-Сатмар-Берег санкціонувала оголошену угорськими автоперевізниками демонстрацію. Мета демонстрації – привернути увагу Єврокомісії та уряду Угорщини до «серйозного впливу» угоди між ЄС та Україною.

За їхніми словами, лібералізація автомобільних вантажних перевезень поставило багато угорських підприємств у критичну ситуацію.

«Перевізники вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот в українсько-угорських перевезеннях, а також ефективного та інтенсивного офіційного контролю українських перевізників», – йдеться у повідомленні.

В організації також закликали «шукати засоби, які можуть надати можливість на рівні держав-членів стримувати експансію українських перевізників».

Зазначимо, що наразі страйк польських перевізників триває вже більш ніж місяць. Станом на ранок 3 грудня в чергах на вʼїзд до України перебували понад 2,5 тисячі вантажівок.

Блокування триває на чотирьох пунктах пропуску. Найбільше вантажівок на пункті «Рава-Руська – Гребенне» – 850, ще по 600 – на «Краківець – Корчова» і «Медика – Шегині», а також 450 – на «Ягодин – Дорогуськ».

Словацькі перевізники також кілька разів оголошували про блокування руху на пунктах пропуску з Україною. Так, 1 грудня Спілка перевізників Словаччини блокувала рух вантажівок перед словацьким пунктом пропуску «Вишнє Німецьке», суміжним з українським пунктом пропуску «Ужгород».

Згодом рух для вантажівок розблокували, але потім знову заявили, що готові повністю заблокувати контрольно-пропускний пункт «Вишнє Німецьке – Ужгород», якщо не буде «альтернативи розв’язання ситуації».