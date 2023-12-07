Торговельні асоціації та палати Бельгії, Австрії, Нідерландів та Італії закликали до бойкоту польських автоперевізників, які влаштували блокаду на польсько-українському кордоні. Про це 7 грудня повідомляє «Укрінформ», посилаючись на відкритий лист торговельних асоціацій та палат.

«Закликаємо всі компанії ЄС та представників їх відповідних транспортних секторів не поновлювати транспортні контракти та не укладати нові контракти з польськими транспортними компаніями, поки вони продовжуватимуть блокувати польсько-український кордон», – йдеться у відкритому зверненні.

Автори листа нагадують, що після того, як Росія почала блокаду українських морських портів, в розпорядженні України залишився лише автомобільний транспорт для ввезення або вивезення товарів з країни. Два роки триваючої війни призвели до збіднення населення. Блокада на польско-українському кордоні, що була влаштована польськими транспортними профспілками, триває вже з 6 листопада, її планують продовжити до кінця січня.

Наслідком цієї блокади, наголошується у документі, стали зростання цін та нестача пального в Україні. Наразі лише гуманітарні та військові вантажі можуть перетинати кордон, що призвело до падіння обсягу експорту з України на 40% лише у листопаді. Два українські водія померли у черзі з більш ніж 2,5 тисячі вантажних автомобілів, що скупчилися поблизу кордону.

Автори листа сподіваються, що польські транспортні компанії швидко завершать блокаду, якщо компанії у Західній Європі бойкотуватимуть їх, поки триває блокада кордону з Україною.

«Ринок Західної Європи для цих (польських) компаній є більш важливим за український транспортний ринок. Ми не маємо жодних проблем із діями профспілок, і польські транспортні спілки можуть проводити їх всередині Польщі, без завдання шкоди державі, що б’ється у важких боях за всіх нас», – наголошується у відкритому листі.

Документ підписали представники Бізнес-клубу Бельгія-Україна, Українсько-австрійської асоціації, Торговельної палати Нідерланди-Україна, Української торговельної палати в Італії.

Нагадаємо, польські перевізники страйкують з 6 листопада 2023 року. Тоді вони почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», а 27 листопада польські страйкарі заявили про цілодобове блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Медика-Шегині». Перевізники протестують через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Серед іншого, вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників і отримати доступ до системи «Шлях».