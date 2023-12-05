Посли країн Балтії висловили Польщі демарш через блокаду українського кордону

Посли країн Балтії у Варшаві висловили польській владі своє невдоволення тим, що польські водії блокують рух вантажівок на польсько-українському кордоні, підриваючи тим самим здатність України оборонятися у війні з Росією. Про це повідомило естонське видання ERR у вівторок, 5 грудня.

«Ми поважаємо право водіїв вантажівок мітингувати. Але, на жаль, це спричинило складну ситуацію, яка створює проблеми для інших перевізників та додаткові труднощі для української економіки. Зі свого боку, ми порушуємо це питання з Польщею та сподіваємося, що рішення буде знайдено найближчим часом у співпраці між Польщею, Україною та Європейською комісією», – цитує ERR прес-секретарку МЗС Естонії Бріту Кікас.

За словами Бріти Кікас, Естонія продовжить свої зусилля щодо пошуку рішення з новим польським урядом.

«У міністра закордонних справ (Естонії, – ред.) Маргуса Цахкни відбулася бесіда з колишнім міністром закордонних справ Польщі Йоханнесом Рау. Крім того, найближчим часом планується візит нового міністра закордонних справ Польщі до Таллінна, де це питання обов'язково обговорюватиметься», - додала Бріта Кікас.

Представниця естонського МЗС підтвердила, що питання блокади українського кордону також обговорювали на зустрічі Маргуса Цахкни з міністром закордонних справ Великобританії Девідом Кемероном у понеділок, 4 грудня.

Зазначимо, у дипломатії демарш означає звернення одного уряду до іншого уряду з метою привернути увагу до будь-чого, часто з пропозиціями вжити конкретних заходів.

Нагадаємо, польські перевізники страйкують з 6 листопада 2023 року. Тоді вони почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», а 27 листопада польські страйкарі заявили про цілодобове блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Медика-Шегині». Перевізники протестують через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Серед іншого, вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників і отримати доступ до системи «Шлях».

У понеділок, 4 грудня, пункт пропуску «Угринів-Долгобичув» відкрили для руху порожніх вантажівок на виїзд з України.