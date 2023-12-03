Порожні вантажівки можуть виїздити за кордон в Угринові із 4 грудня

Із понеділка, 4 грудня, один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею відкриють для проїзду порожніх вантажівок на виїзд з України. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Відкриваємо пункт пропуску «Угринів – Долгобичув» для руху порожніх вантажівок на виїзд з України. Це спільний пункт пропуску, який, зазвичай, працював лише для легкового транспорту та автобусів. У співпраці з Міністерством інфраструктури Польщі, Люблінським воєводством за підтримки Єврокомісії (DG MOVE) вдалось домовитись про запуск смуги для порожніх вантажівок масою 7,5 тон та більше», – написав міністр.

Відкриття смуги для порожніх вантажівок в Угринові Олександр Кубраков називає першим з перелік заходів, які міністерство робить для розблокування кордону, зменшення черг та збільшення пропускної спроможності українсько-польського кордону.

Порожні вантажівки можуть виїздити за кордон в Угринові із 4 грудня. Поки така схема працюватиме в тестовому режимі, реєструватись в чергу на перетин кордону не потрібно. Пропускна здатність на добу складатиме понад 100 вантажівок.

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні українська та польська сторона домовились про:

Відкриття пункту пропуску «Угринів – Долгобичув» для проїзду порожніх вантажівок для збільшення пропускної спроможності кордону та зменшення навантаження на інші пункти пропуску.

Створення в системі єЧерга окремих пасів для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та «Краківець – Корчова». Саме на цих пунктах пропуску є фізичні смуги для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску як на українському, так і на польському боці.

Запуск пілотного проекту з реєстрацією в єЧерзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» терміном в один місяць.

У Мінінфраструктури заявляли, що польські протестувальники вимагали, що б у пунктах пропуску «Угринів – Долгобичув» та «Нижанковичі – Мальховіце» реєстрували лише транспорт із ЄС. У міністерстві підкреслили, що така позиція є неприйнятною для України та ЄС, оскільки це є дискримінаційною нормою щодо інших країн.

Нагадаємо, польські перевізники страйкують з 6 листопада 2023 року. Тоді вони почали акції протесту поблизу трьох автомобільних пунктів пропуску на польсько-українському кордоні «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин», а 27 листопада польські страйкарі заявили про цілодобове блокування руху вантажівок у пункті пропуску «Медика-Шегині». У Гребенному черга на в’їзд в Україну станом на 3 грудня уже сягає 65 км.

Перевізники протестують через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС. Серед іншого, вони вимагають повернути дозволи для українських перевізників і отримати доступ до системи «Шлях».