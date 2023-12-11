Акція угорських перевізників триватиме до 31 грудня

Угорська спілка перевізників розпочала акцію протесту біля пункту пропуску «Захонь-Чоп». Угорські перевізники планують уповільнити рух вантажівок, які прямують на в’їзд та виїзд із України.

Як повідомили у Закарпатській митниці, демонстрація угорських перевізників розпочалася 11 грудня. Блокування чи ускладнення руху вантажівок у пункті пропуску «Захонь-Чоп» не відбувається.

За інформацією Hungarokamion.hu, дозвіл повітової поліції Саболч-Сатмар-Берег дає право учасникам акції зупиняти вантажівки на узбіччі, але якщо організатори знайдуть двох регулювальників, вони отримають дозвіл уповільнити перетин кордону.

«Під час демонстрацій угорські перевізники планують уповільнити рух вантажівок, які прямують на в’їзд та виїзд у пункті пропуску "Захонь-Чоп". Обмеження руху легкових автомобілів та автобусів не передбачається. Через блокаду планується пропускати 2 вантажівки на годину в обох напрямках (це не включає живих тварин, свіже молоко, молочну продукцію, свіже та заморожене м’ясо та м’ясопродукти, швидкопсувні продукти харчування; вантажівки для технічного, аварійного та рятувального рятування вантажів, а також тих, хто бере участь у сертифікованих гуманітарних перевезеннях», – йдеться у повідомленні.

Акція протесту триватиме до 31 грудня. У такий спосіб Угорська спілка перевізників хоче привернути увагу Європейської Комісії та уряду Угорщини до необхідності перегляду угоди, укладеної між Європейським Союзом та Україною, а також Молдовою, про часткову лібералізацію автомобільних вантажних перевезень.

Нагадаємо, 11 грудня блокаду кордону з Україно продовжили словацькі перевізники, обмеживши рух вантажівок у пункті пропуску «Вишнє Німецьке - Ужгород». Словацькі перевізники таким чином підтримують польських страйкарів, які блокують основні пункти пропуску на кордоні з України з 6 листопада.