Для маскування чоловік одягнув дитячу шапку

На Закарпатті прикордонники відділу «Ділове» Мукачівського загону затримали 29-річного жителя Коломиї, який вже вчетверте спробував незаконно потрапити за кордон. Цього разу чоловік перепливав Тису на надувному матраці.

Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 4 грудня, для маскування чоловік одягнув дитячу шапку. А щоб переплести повноводну річку, використав надувний матрац.

«Це чи не найбільший плавзасіб, який довелось бачити прикордонникам під час припинення спроб порушення кордону. А ще чоловік, який має невеликий зріст, вдягнув дитячу рожеву шапку, аби здаватися дитиною та відвернути увагу прикордонників», – інформують в ДПСУ.

Це четверта спроба 29-річного жителя Коломиї незаконно перетнути кордон. По два рази українця затримували прикордонники Одещини і Закарпаття. За чергову спробу незаконного перетинання держкордону чоловіку загрожує від 3400 до 13600 гривень штрафу або адміністративний арешт, строком до п’ятнадцяти діб.