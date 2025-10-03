Звільнені з полону бійці проходитимуть реабілітацію та лікування

Під час обміну полоненими 2 жовтня повернули з російського полону також і чотирьох жителів Тернопільщини. Загалом в Україну вдалося повернути 205 українців – військових та цивільних. Майже всі вони перебували у полоні від 2022 року.

Наймолодшому із захисників з Тернопільщини, яких вдалося повернути додому, – 27 років, повідомили ZAXID.NET в Тернопільській ОВА. Зокрема, із ворожого полону вдалося звільнити:

Ігор В., 50 років, Тернопільський район;

Анатолій Д. 27 років, Чортківський район;

Юрій Б., 36 років, м. Кременець;

Олексій П., 40 років.

Загалом з російського полону 2 жовтня визволили 185 військових та 20 цивільних українці. «Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби», – йдеться у повідомленні Координаційного штабу. Звільнені військовослужбовці захищали країну на луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, київському, сумському та чернігівському напрямках. Серед визволених сьогодні знову є оборонці Маріуполя.