Україна розпочинає серійне виробництво ракетної системи «Вільха»

Ракети комплексу керовані та здатні вразити ціль на відстані 120 кілометрів

Міноборони анонсувало початок серійного виробництва ракетної системи залпового вогню «Вільха».

Про це 10 січня міністр оборони Степан Полторак розповів в інтерв'ю виданню «Урядовий кур'єр».

«У грудні ми отримали додатковий ресурс - 4 млрд грн на закупівлю нових зразків ОВТ. Уже розпочинаємо серійне виробництво ракетного комплексу "Вільха". Тривають дослідно-конструкторські роботи у багатьох інших проектах, які значно підвищать наші спроможності», - розповів Полторак.

Фінальні випробування «Вільхи» завершилися ще у квітні 2018 року.

Зазначимо, «Вільха» – це аналог радянського ракетного комплексу «Смерч» із ракетами калібру триста міліметрів. Водночас, на відміну від радянських реактивних систем залпового вогню, українські ракети керовані та здатні вразити ціль на відстані 120 кілометрів, при цьому, точність влучання становить сім метрів.

Розпочали виробництво ракетного комплексу у 2016 році, а у квітні цього року завершили останні державні випробування.