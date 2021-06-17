Мова йде про пункти пропуску Смільниця, Угринів та Устилуг, які були закриті на час карантину

Міжнародні пункти пропуску Устилуг, Смільниця та Угринів, які були закриті на час карантину, відновлюють роботу з 23 червня. Таким чином буде відновлено роботу всіх пунктів пропуску на україно-польському кордоні, повідомив на брифінгу начальник управління організації прикордонного контролю Адміністрації Держприкордонслужби України Юрій Лисюк, повідомляє «Укрінформ».

«Зараз приймається рішення польським урядом і нас буде офіційно поінформовано про те, що з 23 червня з нуля годин будуть відкриті пункти пропуску, які наразі не працюють. Це Смільниця, Угринів, Устилуг», – сказав Лисюк.

Станом на сьогоднішній день на кордоні з Польщею працюють пункти пропуску «Грушів», «Ягодин», «Шегині», «Краковець», «Рава-Руська».

Як інформував ZAXID.NET, громадян України, які їдуть до Польщі на роботу, вакцинуватимуть проти коронавірусу на кордоні препаратом Johnson & Johnson. Він вимагає лише одного щеплення.