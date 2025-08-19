

Цитата дня «Ми розуміємо застереження, що ніхто не хоче воювати. Але якщо завтра Росія нападе на країни НАТО, не маючи України на своєму боці, це буде набагато складніше, ніж з Україною. Також подумайте про те, що Україна є додатковою цінністю для НАТО. Бо Україна воює і вміє вбивати росіян, а ви ще ні»

Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України у Польщі , 18 серпня 2025 року



Посол України в Польщі Василь Боднар вважає, що його Україна повинна тісно співпрацювати з НАТО, а в майбутньому також стати частиною Північноатлантичного альянсу. Про це дипломат заявив в ефірі польського телеканалу Polsat у понеділок, 18 серпня. За словами Боднара, Україна надасть НАТО доданої вартості, оскільки українське військо уміє ефективно протистояти російській агресії, а саме цього треба навчитись арміям європейських держав. «Ми сьогодні не просимо про вступ до НАТО. Наше прохання полягає в тому, щоб сьогодні надіслати запрошення. Щоб Україна знала, що після війни вона не залишиться сама», – сказав він.