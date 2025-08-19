«Україна вміє вбивати росіян, а ви ще ні». Цитата дня
Посол України у Польщі про цінність від вступу до НАТО
«Ми розуміємо застереження, що ніхто не хоче воювати. Але якщо завтра Росія нападе на країни НАТО, не маючи України на своєму боці, це буде набагато складніше, ніж з Україною. Також подумайте про те, що Україна є додатковою цінністю для НАТО. Бо Україна воює і вміє вбивати росіян, а ви ще ні»
Василь Боднар, надзвичайний і повноважний посол України у Польщі, 18 серпня 2025 року
Посол України в Польщі Василь Боднар вважає, що його Україна повинна тісно співпрацювати з НАТО, а в майбутньому також стати частиною Північноатлантичного альянсу. Про це дипломат заявив в ефірі польського телеканалу Polsat у понеділок, 18 серпня. За словами Боднара, Україна надасть НАТО доданої вартості, оскільки українське військо уміє ефективно протистояти російській агресії, а саме цього треба навчитись арміям європейських держав. «Ми сьогодні не просимо про вступ до НАТО. Наше прохання полягає в тому, щоб сьогодні надіслати запрошення. Щоб Україна знала, що після війни вона не залишиться сама», – сказав він.