35 років тому, 26 квітня 1986 року, на Чорнобильській АЕС сталася одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Внаслідок вибуху реактора у четвертому енергоблоці радіаційне опромінення отримали майже 8,5 млн людей, понад 10 тис. – загинули.

Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Із зони забруднення евакуювали 200 тис. людей. Під виселення потрапили міста Прип'ять і Чорнобиль і ще 74 поселення.

У зв’язку з цим 26 квітня світ щороку відзначає Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф.

Внаслідок Чорнобильської катастрофи в атмосферу було викинуто близько 190 тонн радіоактивних речовин. Небезпечні радіоактивні речовини виділялися в навколишнє середовище через пожежу, яка тривала майже два тижні. Населення Чорнобиля зазнало опромінення в 90 разів більше, ніж населення Хіросіми після вибуху атомної бомби, пише УНН.

Радянська влада повідомила про катастрофу через два дні – 28 квітня. Тоді агенція ТАСС лише повідомила, що внаслідок аварії пошкоджено один з реакторів, потерпілим надається допомога, а влада створила урядову комісію. А в друкованій пресі згадки про аварію опублікували лише 2 травня.

Реальна кількість жертв Чорнобильської катастрофи досі невідома. Офіційно, за версією радянської влади, внаслідок вибуху загинули лише двоє людей. Але, як свідчать дані американської розвідки, опубліковані в серпні 2019 року, біля кожного реактора у денний час мало б працювати близько 100 людей, у нічний — 25-30. Оскільки третій і четвертий енергоблоки розташовані поруч, у момент вибуху там могли перебувати близько 70 людей. Судячи зі знімків з місця аварії, усі, хто там знаходився, загинули відразу або отримали смертельні дози радіації, пише «5 канал».