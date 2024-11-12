Інцидент стався біля села Вишка Ужгородського району

Українська технологічна компанія Himera звинуватила військовослужбовців Держприкордонслужби у побитті свого 23-річного працівника поблизу села Вишка Закарпатської області. Натомість у Держприкордонслужбі відповіли, що затримали чоловіка за спробу незаконно перетнути кордон.

Як розповіла 11 листопада в офіційному листі компанія Himera, 27 вересня 2024 року працівник компанії з друзями прямував до глемпінгу в селі Вишка Закарпатської області і під час зустрічі з прикордонниками його побили через відмову зізнаватися у незаконному перетині кордону.

«За висновком лікаря травмпункту наш працівник отримав забої м’яких тканин голови та лівого ліктьового суглоба. На нього вдягнули металеві кайданки, вилучили мобільний телефон, відмовили у залученні адвоката. Причиною застосування силових методів з боку посадової ДПСУ стало те, що наш працівник не погодився з безпідставним звинуваченням у спробі незаконного перетину державного кордону та відмовився писати пояснення під диктування співробітника прикордонної служби», – йдеться в дописі у Facebook компанії.

У компанії оприлюднили діагноз лікаря травмпункту Ужгородської лікарні

У Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби підтвердили, що працівника компанії разом ще з двома чоловіками затримали за спробу незаконного перетину кордону, але нікого не били.

«Жодних заходів фізичного впливу чи тиску на затриманого громадянина, а також інших двох осіб, які були затримані разом з ним, військовослужбовцями прикордонного загону не застосовувалося. Чоловіків затримали в адміністративному порядку для притягнення до відповідальності за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України», – розповіли в ДПСУ, зазначивши, що скарга на неправомірні дії прикордонників надійшла до Контактного центру через місяць після інциденту.

У Чопському прикордонному загоні призначили службове розслідування. Справу про спробу незаконного перетину кордону працівником компанії та його товаришами розглядає суд.

Додамо, що Himera є українським виробником електроніки. Компанія постачає війську тактичні рації з захищеною цифровою системою.