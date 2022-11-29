Напрямки, на яких було збито ворожі повітряні судна, не вказано

Українські захисники за минулу добу збили одномісний броньований дозвуковий штурмовик Су-25 та радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності Су-24. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«За минулу добу Сили оборони України збили ворожі літаки Су-25 та Су-24», – йдеться в повідомленні.

Напрямки, на яких було збито ворожі повітряні судна, не вказано.

Крім того, українська авіація завдала за добу 3 удари по позиціях ворога. Під вогонь потрапили райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів.

Підтверджено ураження району розташування одного з підрозділів російських окупаційних військ в місті Сватове Луганської області. За попередньою інформацією, втрати ворога складають до 20 військовослужбовців загиблими та понад 30 – пораненими.

Зазначимо, що Су-25 – одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки), пише «Главком».

Су-24 – радянський надзвуковий фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Розробка почалася на початку 1960-х, у 1972 році був прийнятий на озброєння ВПС СРСР. Випущено близько 1200 літаків в різних модифікаціях. Призначений для завдання ракетно-бомбових ударів у простих та складних метеоумовах, вдень та вночі, зокрема на малих висотах з прицільним враженням наземних і надводних цілей. Носій тактичних ядерних зарядів.