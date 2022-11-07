Збитий російський вертоліт

Тривала відсутність переваги Росії в повітрі, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідченого екіпажу і підвищеним ризиком безпосередньої підтримки з повітряного простору в зонах щільної ППО. Про це йдеться у звіті британської розвідки, який поширює Міністерство оборони Великої Британії.

«Відсутність переваги Росії в повітрі, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком надання безпосередньої повітряної підтримки в щільних зонах ППО», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що не можуть незалежно перевірити наведені Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним втрати Москвою 278 літаків у війні проти України порівняно з удвічі меншою кількістю за роки війни в Афганістані.

Британська розвідка вважає, що це навряд чи зміниться в найближчі кілька місяців. Втрати Росією літаків, швидше за все, значно перевищують їхні можливості з виробництва нових авіасуден. Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойовий потенціал авіації.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що армія РФ намагається залучити нові сили серед своїх льотчиків на війні проти України, але ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням.

Зазначимо, що нещодавно Валерій Залужний повідомив, що за час повномасштабного російського вторгнення в Україну армія РФ втратила вдвічі більше літаків, ніж втратив Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. 278 літаків РФ в Україні проти 118 радянських літаків в Афганістані.