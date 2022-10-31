Українські захисники збили на Херсонщині два російські вертольоти Ка-52. Про це повідомили в прес-службі повітряного командування «Південь».

«31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь» Повітряних сил ЗС України збито два російських ударних вертольоти Ка-52», – заявили в командуванні повітряних сил.

До слова, один Ка-52 збили на Херсонщині зранку.

Як інформував ZAXID.NET, у Росії в Псковській області на авіабазі «Веретьє» вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух, внаслідок якого знищено два ударні вертольоти Ка-52. Ще два «алігатори» суттєво пошкоджені.

12 жовтня українським військовослужбовцям за 18 хвилин вдалося «приземлити» чотири російські вертольоти Ка-52. Одна одиниця бойової авіації впала на деокупованій частині України, а решта три – у районі лінії зіткнення.

Також повідомлялося, що Росія під час повномасштабної війни проти України втратила 25% від своїх гелікоптерів Ка-52. З першого дня вторгнення, як стверджує військова розвідка Великобританії, було знищено щонайменше 23 бойові «Алігатори».