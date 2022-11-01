У вівторок, 1 листопада, на Донеччині українські військові збили російський вертоліт Мі-8 та безпілотник оперативно-тактичного рівня.

Як повідомили у командуванні Повітряних сил, на Донеччині зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування «Схід» 1 листопада о 9:00 збив російський вертоліт Мі-8. О 12:00 захисники збили безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, напередодні військові зенітно-ракетного дивізіону 54 окремої механізованої бригади збили у небі в районі адміністративного кордону Донецької та Луганської областей російський гелікоптер Мі-8.

Загалом від початку війни росіяни втратили у війні з Україною 257 гелікоптерів, чотири з яких – упродовж останньої доби. Крім цього, у ніч на 1 листопада українські військові знищили вісім ворожих дронів-камікадзе