Момент знищення російського гелікоптера потрапив на відео

Українські військові знищили російський гелікоптер поряд із селом Берестове Бахмутського району Донецької області.

Військові зенітно-ракетного дивізіону 54 окремої механізованої бригади збили у небі в районі адміністративного кордону Донецької та Луганської областей російський гелікоптер Мі-8.

На відео, яке опублікувала бригада у Facebook, Мі-8 летів уздовж дороги, отримав ракету у лівий борт і за кілька секунд охоплений вогнем впав.

«Прилетів якось «рус-й» гелікоптер, щоб принести смерть в українські родини, але небо щільно контролюють славетні вояки зенитно-ракетного дівізіону 54 ОМБр. Вояки побачили чужу «пташку» в небі і зробили те, що і треба було зробити – «знищили шкідливу муху» разом із екіпажем. Що з цього вийшло дивіться самі!», – йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що українські захисники впродовж трьох хвилин збили на Херсонщині два російські вертольоти Ка-52.