Український дрон із системою РЕБ, серпень 2023

Кабінет міністрів України підтримав пропозицію Міністерства оборони, яка скасовує низку бюрократичних процедур для передання військовим засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і безпілотників. Про це в суботу, 21 жовтня, повідомили Міністерство оборони, а також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як пояснили в Міноборони, тепер допуск безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби до експлуатації відбуватиметься на підставі акту спільних відомчих випробувань або за результатами вивчення заявлених тактико-технічних характеристик. Також держзамовник зможе закуповувати БПЛА та засоби РЕБ, якщо вони провели із виробниками спільні відомчі випробування.

У міністерстві нагадали, що дотепер процес допуску до експлуатації був невиправдано тривалим і передбачав вивчення технічної документації, проведення випробувань, визначення та отримання потреби від Збройних сил. Таку довгу процедуру під час війни Міноборони назвало неприпустимою.

Також цією постановою уряд поклав на Генштаб обов’язки затверджувати технічні вимоги для БПЛА із зазначенням тактико-технічних характеристик, яким мають відповідати такі товари, для допуску до експлуатації, а також затверджувати технічні вимоги до засобів РЕБ та їхню поточну потребу за кожним типом РЕБ.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що це рішення дасть змогу масштабувати виробництво українських засобів радіоелектронної боротьби та безпілотників. Він переконаний, що тепер виробники зможуть активніше розвиватися, реінвестувати прибуток та не витрачати купу часу на бюрократію.

«У березні Уряд ухвалив постанову щодо БпЛА. Рішення допомогло українському ринку дронів масштабуватися в десятки разів, і сьогодні наші військові отримують багато безпілотників вітчизняного виробництва. Тепер перекладаємо цей досвід на РЕБ», – наголосив Федоров.

За його словами, ухвалені зміни дозволять: