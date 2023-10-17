Зокрема, командування підрозділів зможе самостійно списувати БПЛА вартістю до 1,5 млн грн

Міністерство оборони України дозволило списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою. Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ, який дозволяє скоротити списання втраченої техніки та іншого майна значно швидше, повідомили у прес-службі Міноборони у вівторок, 17 жовтня.

Наказ, ухвалений для боротьби з бюрократією в ЗСУ покликаний скоротити списання втраченого майна – процедура списання, яка раніше тривала до шести місяців, відтепер триватиме 2-3 тижні. Техніку вартістю до 1,5 млн грн зможуть списувати командири рот, батальйонів чи бригад.

«Міноборони усунуло зайві бюрократичні процедури. Тепер не потрібно проводити окреме розслідування по кожній одиниці та отримувати погодження від вищого керівництва. Наприклад, раніше на списання дрона йшло від одного місяця до пів року. Для цього потрібно було зібрати до 40 документів. Ухвалені зміни скоротять процедуру до 2-3 тижнів», – повідомили у прес-службі Міноборони.

За даними міністерства, для списання втраченого майна тепер необхідно всього два документи – акт про проведення пуску у ході бойових дій та акт якісного технічного стану. Завдяки спрощенню процедури та скороченню строків списання командири підрозділів зможуть швидше отримувати дані про потреби у військовій техніці.

Наказ передбачає, що командування зможе:

списувати витрачені під час бойових дій чи навчань засоби ураження – (снаряди, боєприпаси тощо) на підставі акта про списання, затвердженого командиром окремої роти, батальйону, бригади;

списувати втрачені внаслідок бойових дій безпілотники вартістю до 1,5 млн грн без отримання погоджень від командування Повітряних сил та Міноборони зокрема;

розділяти, розбирати зразки військової техніки, пошкоджені при виконанні бойових завдань, або складові частин, які не використовуються, для відновлення, модернізації чи виготовлення іншої техніки;

списувати за спрощеною процедурою дрони-камікадзе та інші безпілотники, перероблені для виконання завдань з ураження цілей, без проведення розслідування.

Нагадаємо, на початку вересня міністерство оборони допустило до експлуатації в ЗСУ новий дрон зі штучним інтелектом. Акселератор міністерства оборони допустив до експлуатації комплекс дронів Saker Scout. У комплекс входять флагманський дрон-розвідник, а також кілька дронів-камікадзе типу FPV, які корегуються в тому числі за допомогою флагманського дрона. Дальність польоту такого БПЛА – до 10 км.