Максим Тихонович замінив в міській раді Сергія Козака

В Чернівцях під час сесії міської ради присягу депутата склав новий обранець Максим Тихонович. Він представляє в міськраді фракцію «Команда Михайлішина». Він мандат отримав замість колишнього депутата Сергія Козака, який достроково склав свої повноваження.

На сесії Чернівецької міської ради, 30 січня, новий представник фракції «Команда Михайлішина» Максим Тихонович склав присягу депутата, повідомило «Суспільне. Чернівці». Чернівчанин був наступним у списку після того, як достроково свої повноваження припинив Сергій Козак.

За день до сесії, 29 січня, кандидатуру Максима Тихоновича погодили на засіданні Чернівецької міської виборчої комісії 29 січня. Додамо, що за даними руху «Чесно» він у 2015 році вже обирався депутатом Чернівецької міської ради від партії «Рідне місто». В 2020 році Максим Тихонович балотувався до міськради та до обласної ради від «Команди Михайлішина». Однак його нікуди не обрали.

За інформацією на сайті Чернівецької міськради, Тихонович має вищу освіту – закінчив Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. За освітою – менеджер організацій і адміністрування. Працював на посадах менеджера підприємства «Укрвторресурс», комерційним директором ТзОВ «Торговий Дім Укрвторресурс» та начальником КЖРЕП № 6.

Його попередник Сергій Козак склав повноваження депутата на серпневій сесії 2024 року. Чернівчанин на початку повномасштабної війни повторно долучився до лав ЗСУ й став командиром групи спецпризначення, а пізніше командиром батальйону.