На сесії міської ради Чернівців 28 вересня представили двох нових депутаток – Ірину Добровольську та Людмилу Сідлецьку. Нові обраниці замінять колишнього депутата Віталія Михайлішина, який зараз воює в ЗСУ і не може виконувати свої обов'язки, та Тетяну Шепелько, яка склала мандат у зв'язку з сімейними обставинами.

Під час сесії Чернівецької міської ради депутатки склали відповідну присягу. Ірина Добровольська стала депутаткою від партії «Команди Михайлішина». Обраниця балотувалася у 2020 році від цієї політичної сили до обласної та міської рад, втім не була обрана, йдеться на сайті руху «Чесно». Понад три вона роки є приватною підприємицею, повідомляє «Суспільне. Чернівці». Чернівчанка займається роздрібною торгівлею виробами із заліза, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами.

Ірина Добровольська

Людмила Сідлецька стала депутаткою міськради від партії «Пропозиція». Сідлецька є головою відокремленого підрозділу Федерації плавання України в Чернівецькій області. Також вона є керівницею громадської організації СКА.

Людмила Сідлецька

Нагадаємо, що колишні депутати Чернівецької міської ради – військовслужбовець Віталій Михайлішин та адвокатка Тетяна Шепелько склали свої повноваження 31 серпня під час чергової сесії міськради. За припинення їх депутатства проголосувало 35 обранців. До того, на червневій сесії депутати вже розглядали рішення про припинення повноважень Тетяни Шепелько, яка хотіла покинути міськраду у зв'язку з сімейними обставинами, однак тоді не підтримали його.