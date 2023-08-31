Замість Михайлішина і Шепелько згідно виборчих списків до міської ради пройдуть інші депутати

У Чернівцях під час сесії міської ради, 31 серпня, депутати проголосували про дострокове припинення повноважень двох обранців. Йдеться про депутата від фракції «Команда Михайлішина» Віталія Михайлішина, а також депутатку від фракції «Пропозиція» Тетяну Шепелько.

За дострокове припинення депутатських повноважень Віталія Михайлішина проголосували 35 депутатів, передає «Суспільне.Чернівці». За припинення повноважень Тетяни Шепелько свої голоси віддали 30 депутатів. У заяві Віталія Михайлішина йдеться про те, що він не може виконувати свої депутатські обов'язки, оскільки зараз служить у війську і постійно перебуває на фронті.

Про детальні причини складання депутатських повноважень депутатки Тетяни Шепелько ZAXID.NET намагалося з'ясувати особисто в жінки, однак наразі вона не відповідає. На червневій сесії депутати вже розглядали рішення про припинення повноважень Шепелько за сімейними обставинами. Тоді депутати не підтримали це рішення. Згідно з законодавством, депутатів в Чернівецькій міській раді замінять наступні представники у списках партій.

Додамо, що Віталій Михайлішин у міській раді очолював фракцію «Команда Михайлішина». На місцевих виборах у 2020 році він був кандидатом на посаду міського голови Чернівців та пройшов до другого туру виборів. У 2019 році балотувався до Верховної Ради України 9 скликання від «Опозиційної платформи – За життя» по 201 виборчому округу Чернівецької області, йдеться на платформі громадського руху «Чесно». У 2012 році балотувався до Верховної Ради України 7 скликання від «Партії Регіонів» по округу 201. Впродовж 2011-2014 років був в.о. Чернівецького міського голови.

Віталій Михайлішин

Тетяна Шепелько – депутатка від фракції «Пропозиція», юристка та колишня радниця колишнього міського Олексія Каспрука. Виступала проти будівельних робіт у приміщенні «Української книги», а також будівництва на колишньому спортивному майданчику на вулиці Шептицького.

Тетяна Шепелько

Нагадаємо, нещодавно саме на цій земельній ділянці трапився обвал ґрунту, через що був зруйнований заїзд до кількох житлових будинків.