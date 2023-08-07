Сергій Слабенко був депутатом Верховної ради з 2002 по 2006 роки

На війні з Росією загинув колишній народний депутат з Волині, 57-річний Сергій Слабенко. Це сталось під час боїв на Запорізькому напрямку. Про загибель Сергія Слабенка повідомили у неділю, 6 серпня, на сторінці Верховної Ради України.

«У боях за незалежність України на Запорізькому напрямку загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. На Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою», – йдеться у повідомленні.

В прес-службі волинського осередку партії ВО «Батьківщина» додають, що Сергій Слабенко загинув 4 серпня. Тіло загиблого повернуть додому, на Волинь, у понеділок, 7 серпня.

Додамо, що Сергій Слабенко був народним депутатом України у Верховній Раді IV скликання (2002-2006 роки). Зокрема, він був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.

Із 2006 по 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік — був депутатом Волинської обласної ради від ВО «Батьківщина».