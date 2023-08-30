Обвал на цій ділянці грунту трапився 29 серпня

В центрі Чернівців на будівництві трапився обвал грунту. За повідомлення депутатки Чернівецької міської ради Тетяни Шепелько, через це жителі сусіднього житлового будинку залишилися без проїзду. До помешкань також не зможуть під'їхати ані швидка допомога, ані пожежна машина. Будівництво, під час якого вирили котлован на вулиці Шептицького, 7, триває з 2005 року.

Обвал ґрунту на будові трапився 28 серпня, повідомила в Facebook депутатка Чернівецької міської ради Тетяна Шепелько. Жінка зазначила, що не раз просила зупинити незаконне будівництво на цій земельній ділянці, але цього не сталося. Тепер через обвал землі не має заїзду до будинку на вулиці Шептицького, 5.

«Якщо, не дай Бог, в квартирах станеться пожежа чи інша аварійна ситуація, доступу до помешкань в аварійних служб, швидкої допомоги не має», – додала Тетяна Шепелько.

У коментарях під постом люди пишуть, що цей заїзд – єдиний проїзд до провулка Турецького, де також мешкають люди, а тепер доступ до помешкань обмежений. За інформацією «Молодого буковинця», земельна ділянка, де трапився обвал грунту, надана в оренду підприємцю ще в 2005 році. Забудовник отримав дозвіл на ділянку площею 0,06 га з умовою, що на прилеглій території він облаштує сучасний спортивний майданчик для дітей. На іншій частині підприємець планував звести торгово-офісний центр. Однак за 12 років нічого зроблено не було.

Раніше на цій ділянці підприємець планував звести розважальний центр та спортивний майданчик для школи, а тепер будуватиме висотку

В 2017 році забудовник подав на розгляд депутатів міської ради проектну пропозицію щодо зведення багатоповерхових будинків на цій ділянці. Після того, міська влада подала на підприємця до суду. 30 червня 2022 року замовник отримав дозвіл на початок будівельних робіт в апеляційному суді. У липні 2022 року прокуратура Буковини розпочала розслідування щодо можливого зловживання службовим становищем посадовцями міської ради, які погодили та уклали із забудовником додатковий договір, що суперечить інтересам територіальної громади.

А на початку березня цього року Чернівецький окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову забудовнику, який вимагав скасувати приписи Міністерства культури та інформаційної політики України про негайне припинення незаконного будівництва багатоквартирних будинків на Шептицького, 7 у Чернівцях. Однак будівництво продовжилося, а вже наприкінці березня депутати Чернівецької міськради з другої спроби підтримали проект рішення щодо поновлення договору оренди землі підприємцю по вулиці Шептицького, 7.

Додамо, що ZAXID.NET звернувся за коментарем до Чернівецької міської ради, хто саме ліквідовуватиме наслідки обвалу грунту і чи буде відновлено заїзд до житлових будинків по вулиці Шептицького, 5 та провулка Турецького, 17. Наразі відповіді – не має.