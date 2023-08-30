Котеджне містечко планують розширити у вісім разів

На території Дунайського біосферного заповідника на Одещині незаконно побудували котеджне Clover Holiday Resort. До будівництва причетні особи, пов'язані з міським головою Вилкового Матвієм Івановим, повідомили у середу, 30 серпня, журналісти Hromadske.

За результатами розслідування, йдеться про виділення на будівсництво п'ятьох земельних ділянок біля затоки Базарчук. Забудовувати ділянки площею 0,1 га міськрада Вилкового не мала права, оскільки земля перебуває у користуванні Ізмаїльського лісового господарства.

«На цій території щонайменше з 2016 року працює котеджне містечко Clover Holiday Resort. Улітку 2022-го року у Вилківській міській раді відбулися обшуки. Правоохоронці вилучили всю документацію щодо земельних ділянок, на яких побудований Clover. Однак минуло понад рік, а результатів досі нема — досудове розслідування триває», – йдеться у розслідуванні.

Журналісти повідомили, що після обшуків котеджне містечко змінило власника. Ділянками почав володіти Костянтин Крючковський, на якого переоформили все майно на п'ятьох ділянках. Чоловік прописаний на Кіровоградщині та не має жодного іншого майна, тому розслідувачі підозрюють його як номінального власника.

Журналісти з'ясували, що фактичними власниками котеджного містечка є подружжя Ігоря та Людмили Вершиніних. Ігор Вершинін, за даними розслідування, є давнім другом мера Вилкового, а його дружина в коментарі Hromadske сама назвалася власницею Clover Holiday Resort.

За даними Hromadske, межі Clover Holiday Resort планують розширити увосьмеро. Для цього планують залучити землю заповідника, для чого розробили детальний план. Йдеться про забудову 3,5 га землі, дозвіл на яку дала Вилківська міськрада, головою якої є Матвій Іванов.

Загальна вартість проекту нової забудови становить приблизно 1,7 млн доларів – 100 м² на Одещині коштують приблизно 5000 доларів. Вартість вже забудованих ділянок оцінюється у 250 тис. доларів, або ж 9 млн грн. В іншій справі про передачу ділянок Дунайського заповідника прокуратура називає суму у понад 90 млн грн за 3,7 га. Додамо, середня вартість номера в котеджному містечку за добу становить 2,8 тис. грн.

Зазначимо, Вилкове розташоване впритул до Дунайського заповідника та на кордоні з Румунією. Загальна площа заповідника становить понад 50 тис. га.