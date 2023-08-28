Техніка на будівельному майданчику пошкодила газопровід

У Рівному працівники на будівництві під час земляних робіт пошкодили газопровід. Внаслідок цього понад 400 мешканців Рівного, а також дві котельні тимчасово залишились без газопостачання.

Як повідомили у «Рівнегазі», інцидент стався у понеділок, 28 серпня, на вулиці Соборній у Рівному. У соцмережах очевидці опублікували відео, на якому видно що на будівництві техніка пошкодила газопровід.

«Під час виконання земляних робіт в межах охоронної зони газових мереж, які забудовник не погодив з оператором ГРМ, було пошкоджено підземний поліетиленовий газопровід середнього тиску діаметром 160 мм», – пояснив головний інженер Рівненського відділення «Рівнегазу» Михайло Гомонець.

Внаслідок інциденту без газопостачання тимчасово залишились 430 споживачів та дві базові котельні. Наразі газовики працюють на місці аварії, однак коли саме вдасться відремонтувати газопровід, наразі не уточнюють.