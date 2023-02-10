У Рівному чоловік під час підключення газової колонки переплутав шланги і підключив воду в газову трубу. Через це система газопостачання наповнилась водою, а без газу залишились 86 квартир. Наразі над вирішенням проблеми працюють спеціалісти.

Інцидент стався в одній з квартир будинку у провулку Робітничий в четвер, 9 лютого. Власник квартири зателефонував до газовиків і розповів, що під час підключення газової колонки він переплутав шланги та напустив у систему газопостачання воду.

В результаті 86 квартир будинку залишились без газопостачання. За день вирішити проблему газовикам не вдалося, тож роботи продовжили і наступного дня, 10 лютого. «Рівнегаз вкотре нагадує про необхідність дотримання Правил користування газовими приладами та Правил безпеки систем газопостачання, адже такий «некоректний ремонт» не лише виводить з ладу газові прилади, а й створює аварійні ситуації», – йдеться у повідомленні.

«Рівнегаз» також опублікував відео з місця, на якому видно, як з газової труби спеціалісти випускають воду.

Додамо, що подібні випадки непоодинокі. Востаннє про схожий інцидент «Рівнегаз» повідомляв у жовтні: тоді мешканець села Колоденка також переплутав шланги під час заміни колонки і залишив без газопостачання декілька помешкань.