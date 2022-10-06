Газовий лічильник був заповнений водою. Його демонтували та забрали на експертизу

У селі Колоденка біля Рівного чоловік під час заміни газової колонки переплутав крани і заповнив водою газову трубу. Через це без газопостачання залишився будинок чоловіка та його сусіда.

Інцидент стався ввечері у вівторок, 4 жовтня, повідомила прес-служба «Рівнегазу». До аварійно-диспетчерської служби звернувся мешканець села Колоденка Корнинської громади. Чоловік повідомив, що самотужки замінював газову колонку і, переплутавши крани, заповнив водою газопровід-ввід.

Бригада опломбувала крани на опуску та демонтувала залитий водою лічильник на експертизу. «АТ «Рівнегаз» вкотре нагадує про необхідність дотримання Правил користування газовими приладами та Правил безпеки систем газопостачання, адже такий «некоректний ремонт» не лише виводить з ладу газові прилади, а й створює аварійні ситуації», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що такі випадки не є рідкісними. У липні в Рівному стався подібний інцидент, коли майстер під час заміни водонагрівача переплутав газовий шланг з водопостачальним, через що три газові стояки були заповнені водою, а без газопостачання залишились 15 квартир.