У Рівному під час заміни водонагрівача майстер переплутав труби і випадково підключив воду в газову трубу. Як наслідок, 15 квартир тимчасово залишились без газопостачання. Це вже другий за місяць такий випадок у Рівному.

Про інцидент стало відомо у четвер, 28 липня, після повідомлення прес-служби «Рівнегазу». Під час заміни водонагрівача у одній з квартир багатоповерхівки в мікрорайоні Північний майстер переплутав газовий шланг з водопостачальним. Відтак три газових стояки були заповнені водою, а загалом без газопостачання залишились 15 квартир.

«Фахівці «Рівнегазу» обстежили мережі, частково злили воду з колектора. Далі – обстежать газову мережу, ліквідують водяну закупорку та проведуть зварювальні роботи, щоби відновити постачання природного газу», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що власниця квартири, в якій проводили ремонт, не визнає провини. Наразі лічильник демонтували до визначення обставин. У разі доведення провини порушниця оплатить проведення експертизи та заміну непридатних для подальшої експлуатації лічильників.

Зазначимо, що це вже другий такий випадок за місяць. Перший стався 30 червня в одному з будинків на проспекті Миру. Тоді власник квартири також випадково підключив воду в газовий шланг, залишивши без газу 9 квартир.