Підозрюваний переправив у Румунію щонайменше двох чоловіків

Правоохоронці оголосили підозру 74-річному прикарпатцеві, який налагодив схему переправлення чоловіків до Румунії. Пенсіонеру загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 7 липня, підозрюваний пропонував охочим нелегально виїхати за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Клієнтів забирав в Івано-Франківську та віз на Закарпаття, де проводив інструктаж.

«Надалі його спільник зустрічав “туристів” і заселяв в місцевий готель, де на них очікували подальші вказівки щодо незаконного перетину кордону. Маршрут втечі полягав через річку Тиса до Румунії. Такі послуги коштували 10 тис. доларів з чоловіка. Задокументувано два епізоди нелегального виїзду ухилянтів за межі країни», – зазначили правоохоронці.

Під час обшуків у переправників вилучили гроші, автомобілі, якими перевозили ухилянтів, мобільні телефони, флешки та банківські картки, у тому числі іноземних банків.

Пенсіонера арештували, за незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 ККУ) йому загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.